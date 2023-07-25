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В России повысят лимит переводов самому себе без комиссии
Сегодня законопроект рассмотрят в Госдуме во втором чтении.

Россияне смогут переводить себе до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что сегодня закон рассмотрят в Госдуме во втором чтении. Сейчас можно бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц через СБП. Далее взымается комиссия (до 0,5% и не больше 1 500 тыс.).

По данным канала, теперь правила станут одинаковыми для всех, что должно развить конкуренцию на рынке, повысить финансовую доступность и позволить людям пользоваться теми картами, которыми они хотят. Также не будет ограничений на размер или число операций в пределах 30 миллионов.

Исключения — это переводы в отделениях банка или с карты на карту по её номеру.