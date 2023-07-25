В Москве из окна девятого этажа выпала голая девушка

В Москве из окна девятого этажа выпала голая девушка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в районе Чертаново. По данным канала, после падения девушка выжила: у нее открытые переломы ног. Врачи оказывают ей помощь.

По информации канала, молодой человек хотел спасти свою 31-летнюю подругу, с которой он выпивал с прошлого вечера, и держал ее за штаны, пока она курила. В какой-то момент они стянулись и девушка полетела вниз с девятого этажа.