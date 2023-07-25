В мэрии опровергли информацию об отмене поворота налево к облсуду на улице Спортивной
В мэрии опровергли информацию об отмене поворота налево к облсуду на улице Спортивной. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Как пояснили в управлении благоустройства города, для повышения пропускной способности улицы Спортивной на светофорном объекте убрали выделенную фазу для поворота налево.
При движении в сторону улицы Гагарина с левой полосы по-прежнему можно двигаться прямо и налево. С правой полосы — прямо. Установлены соответствующие дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что на улице Спортивной убрали стрелку движения налево.