В мэрии опровергли информацию об отмене поворота налево к облсуду на улице Спортивной

В мэрии опровергли информацию об отмене поворота налево к облсуду на улице Спортивной. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Как пояснили в управлении благоустройства города, для повышения пропускной способности улицы Спортивной на светофорном объекте убрали выделенную фазу для поворота налево.

При движении в сторону улицы Гагарина с левой полосы по-прежнему можно двигаться прямо и налево. С правой полосы — прямо. Установлены соответствующие дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что на улице Спортивной убрали стрелку движения налево.