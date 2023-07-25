В Кораблине 14-летний подросток на мопеде врезался в трактор

В Кораблине 14-летний подросток на мопеде врезался в трактор. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 24 июля, примерно в 20:00, в селе Кораблино вблизи дома № 183 на улице Центральной. По предварительной информации, 14-летний подросток без водительских прав, управляя мопедом «АЛЬФА ЯГУАР», столкнулся с трактором «Беларус» под управлением 44-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель и 13-летний пассажир мопеда получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.