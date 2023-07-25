В Клепиковском районе в ДТП с двумя грузовиками пострадал мужчина

Во вторник, 25 июля, в Клепиковском районе в ДТП с двумя грузовиками пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел на 465-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 30-летний житель города Дзержинска на грузовике ГАЗ столкнулся с грузовым автомобилем «СКАНИЯ» под управлением 49-летнего жителя города Пронска.

Водитель автомобиля ГАЗ получил травмы. Ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места аварии.