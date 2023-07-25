В Касимовском районе мужчина посреди деревни расстрелял двух собак и не понес наказание

В Касимовском районе мужчина посреди деревни расстрелял двух собак и не понес наказание. Об этом РЗН. инфо сообщили жители Самуиловки.

По словам местных, 23 января 2022 года они написали заявление в полицию по факту расстрела двух собак. В результате одна умерла на месте, вторая осталась инвалидом.

«Примерно около 17:00 58-летний мужчина проезжал на машине с охоты и сделал несколько выстрелов по двум собакам. Одним из выстрелов он попал первой в голову, что привело к мучениям, и на вторые сутки она умерла. Вторая собака чудом осталась жива, но у нее поврежден спинной мозг и теперь она инвалид», — рассказала женщина, приютившая выжившую собаку.

В постановление об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что стрелявший рязанец ухаживал за курами и присматривал за хозяйством своего друга в соседней деревне Барамыково. Он часто видел во дворе дома двух собак, которые приходили воровать кур. По пути домой с охоты, в деревне Самуиловка, рязанец увидел тех же собак. Решив, что они бесхозные, так как бродят по деревням, мужчина застрелил их, чтобы не приходили к нему во двор.

«Он не хотел, чтобы собаки мучались, хотел просто их убить, чтобы они не бродили и не наносили вред», — говорится в документе.

Жители деревни отметили, что уголовное дело по факту жестокого обращения с животными завели только спустя восемь месяцев после случившегося, 28 сентября 2022 года. Однако его уже два раза пытались закрыть следователи в связи с отсутствием состава преступления, а прокуратура снова отправляла на дополнительное расследование.

«До 28 сентября нам множество раз отказывали в возбуждении уголовного дела с формулировкой, что состав преступления в действиях стрелявшего отсутствует, так как он выстрелил один раз картечным патроном и его действия были направлены на пресечение уничтожения кур данными собаками. Когда все-таки завели уголовное дело, то следователи все время пытались его закрыть, а касимовская межрайонная прокуратура отправляет на дополнительное расследование. Итак по кругу», — подчеркнула жительница Самуиловки.

По словам рязанки, при ознакомлении с делом после проверок было много несостыковок.

«При ознакомлении с материалами проверки я заметила, что начальник следствия в Касимове без оснований передавал дело каждый месяц разным следователям, которые переписывали друг друга и пытались закрыть дело. Помимо этого, стрелявший изменил свои показания. До возбуждения уголовного дела он пояснял сотрудникам полиции, что решил застрелить собак, чтобы они не приходили к нему во двор. Одна из них начала на него огрызаться и мужчина хотел просто убить их. С 28 сентября он начал давать уже другие показания. Якобы одна из собак начала кидаться на него, при этом у нее был грозный вид, он испугался за свою жизнь, достал ружье и выстрелил в сторону нападающей», — поделилась рязанка.

Жители регулярно подают жалобы о ненадлежащем исполнении своих обязанностей сотрудниками МОМВД в региональную прокуратуру и УМВД, где им отказывают в удовлетворении. Они считают, что идет преднамеренная волокита для затягивания процессуальных сроков уголовного дела.

В региональном УМВД РЗН. инфо ответили, что в настоящее время уголовное дело снова возобновлено и проводится предварительное следствие. Также в ведомстве подчеркнули, что показания мужчина не менял.