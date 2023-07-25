В Госдуме предложили запретить регистрацию на сайтах с иностранной почтой

В Госдуме предложили запретить регистрацию на сайтах с иностранной почтой. Об этом пишет газета «Ведомости».

Депутаты предлагают регистрироваться на российских сайтах с помощью номера телефона, данных «Госуслуг», биометрии либо российских сервисов, например «ВКонтакте» или почты типа mail.ru.

Отмечается, что законопроект планируют рассмотреть во втором чтении 25 июля, в случае его принятия, изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года.