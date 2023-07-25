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В Госдуме предложили разрешить срочникам заключать контракты в период мобилизации

В Госдуме предложили разрешить срочникам заключать контракты в период мобилизации. Об этом сообщило ТАСС.

Россияне, проходящие срочную службу по призыву, смогут заключать контракты о прохождении военной службы на один год.

«Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста до 30 лет, документ поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне», — говорится в сообщении.

По данным издания, срочники смогут заключать такие контракты в период мобилизации, в условиях введенного военного положения и в военное время, а также при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны.

Уточняется, что аналогичные нормы распространяются и на граждан, не пребывающих в запасе. При этом запасники наделяются правом заключать контракты о прохождении военной службы на один год или меньший срок.