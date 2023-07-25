В Госдуме предложили разрешить создавать вооруженные военные отряды в регионах
В Госдуме предложили разрешить создавать вооруженные военные отряды в регионах. Об этом свидетельствует пункт, который появился в поправке, одобренной комитетом Госдумы по обороне.
Депутаты предложили дать регионам право на создание собственных военных отрядов.
Отмечается, что региональные формирования будут помогать в охране порядка и в борьбе с диверсантами. Также отряды получат право на обеспечение стрелковым оружием и патронами в ведомствах.
Деньги на их финансирование будут выделяться из федерального бюджета.