В Дагестане мужчина убил свою жену и отрезал себе гениталии

В Дагестане 25 июля мужчина убил свою жену, после чего нанес увечья себе. Об этом пишет Mash.

В Лакском районе республики 29-летний житель села Шовкра убил свою 38-летнюю жену и выколол ей глаза. После этого он попытался расчленить тело женщины.

По предварительным данным, после убийства мужчина отрезал себе гениталии и положил их сверху на останки жены. Его госпитализировали в больницу.

Медиа пишет, что убийство произошло на почве ревности.