Скончался режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов

На 72-ом году жизни скончался режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов. Это произошло на приеме у врача, сообщает 25 июля Shot.

Около трех часов дня Михаил и его жена Людмила пришли на прием к врачу в поликлинику на Рижском проезде. Там у него заболело сердце. Ему вызвали скорую, но спасти режиссера не смогли.

По предварительной причине смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности.

Михаил Мамедов — заслуженный деятель искусств России. Был режиссером театров имени Маяковского и «Театра Луны». Снимал фильмы и сериалы: «Паутина-1. Расплата», «Улицы разбитых фонарей — 8. Карта смерти», «Такова жизнь» и «Неистовый, яростный, бешеный…».

Фото: kino-teatr.ru