Рязанские полицейские помогли пожилому мужчине добраться домой

Рязанские полицейские помогли пожилому мужчине добраться домой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские заметили пожилого мужчину на улице Интернациональной. Он плохо ориентировался в пространстве. Оперативники предположили, что мужчине может требоваться помощь, и предложили отвезти его домой, однако пенсионер не смог точно указать свой адрес.

Полицейские выяснили фамилию потерявшегося мужчины и установили место его проживания. Оперативники доставили 88-летнего рязанца домой.

Выяснилось, что несколько часов назад он ушел из дома, и обеспокоенные родственники уже начали его поиски. Сын пенсионера поблагодарил полицейских за проявленное участие и неравнодушие.