Рязанские полицейские помогли пожилому мужчине добраться домой
Рязанские полицейские помогли пожилому мужчине добраться домой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские заметили пожилого мужчину на улице Интернациональной. Он плохо ориентировался в пространстве. Оперативники предположили, что мужчине может требоваться помощь, и предложили отвезти его домой, однако пенсионер не смог точно указать свой адрес.
Полицейские выяснили фамилию потерявшегося мужчины и установили место его проживания. Оперативники доставили 88-летнего рязанца домой.
Выяснилось, что несколько часов назад он ушел из дома, и обеспокоенные родственники уже начали его поиски. Сын пенсионера поблагодарил полицейских за проявленное участие и неравнодушие.