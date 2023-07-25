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Рязанцу грозит срок за фиктивно зарегистрированного у себя дома 30-летнего жителя Узбекистана

В Рязани в отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранца (статья 322.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские остановили ночью на Московском шоссе мужчину, чтобы проверить у него документы. Оказалось, что 30-летний мужчина — гражданин Узбекистана. Правоохранители увезли его в отдел, где выяснили, что он имеет фиктивную регистрацию. Фактически он проживает в Рязани не там, где указано в документах.

Известно, что регистрацию ему сделал 37-летний рязанец. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Отмечается, что иностранца привлекут к административной ответственности.