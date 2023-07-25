Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин посетил социальные объекты в Шилове

Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин посетил социальные объекты в Шилове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник, 24 июля, аркадий Фомин посетил ряд социальных объектов в Шилове. Он осмотрел ход капитального ремонта в общеобразовательной школе № 1. Отмечается, что стоимость ремонта составляет почти 65 миллионов рублей. Сейчас в школе демонтировали внутренние дверные блоки, оштукатурили стены в классах и коридорах, смонтировали каркасы для навесных потолков, заменили оборудование электрощитовой и начали работы по ремонту системы отопления, канализации и водоснабжения.

«Капитальный ремонт в школе идет полным ходом. На следующей неделе планируется первая поставка оборудования — школу оснастят по самым современным стандартам. Договорились с родительским комитетом о помощи с расстановкой мебели и уборкой после ремонта. Дело общее, никто не остается в стороне», — подчеркнул Фомин.

Глава регионального парламента также осмотрел, как проходит благоустройство общественной территории около детского центра «Родник», на которое выделили более 11 миллионов рублей. Там установили детскую и спортивную площадки, в планах — устройство уличного освещения.

«Родители попросили установить видеонаблюдение. Проработаем вопрос. Важно не допустить на новых площадках хулиганства и вандализма. Жители также высказали пожелание, чтобы детская площадка была открыта до 22 часов. Вечером больше людей сможет прийти сюда с семьей. Режим работы установим с учетом мнения шиловцев, администрации центра и районного управления образования», — рассказал Фомин.

Депутат осмотрел комплексный ремонт дороги на улице Липаткина. Общая стоимость работ составила почти 29 миллионов рублей, их планируют закончить до 30 сентября текущего года. На данный момент уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, ведутся работы по установке тротуаров. Подрядчик заверил, что в порядок приведут и пешеходные дорожки около Преображенского храма.