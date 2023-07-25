После травмирования ребенка на площадке в Лесопарке установили заглушки

После травмирования ребенка на площадке в Лесопарке установили заглушки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии отметили, что в целях безопасности торчащие фрагменты металлического крепежа с внутренней стороны лестницы закрыли заглушками.

Также в администрации сообщили, что оборудование детской площадки находится на гарантийном обслуживании. 27 июля на площадку приедут представители поставщика для обследования объекта и восстановления элементов.

Напомним, накануне 10-летний ребенок получил травму руки на горке в Лесопарке.