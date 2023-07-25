Марочко: ВСУ атакуют ЛНР кассетными и шрапнельными боеприпасами

ВСУ атакуют ЛНР кассетными и шрапнельными боеприпасами. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Противник активно использует западную артиллерию, применяя в том числе кассетные боеприпасы. Также для ударов по нашим позициям используются шрапнельные и зажигательные боеприпасы. Наибольшее применение запрещенных боеприпасов зафиксировано в районе населенного пункта Клещеевка», — рассказал Марочко.

Он также уточнил, что на соледаро-артемовском участке фронта идут ожесточенные столкновения. За прошедшие сутки российские военные отразили около 10 атак ВСУ.