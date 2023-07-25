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Компания «Зеленый сад — Мой дом» стала лучшей управляющей компанией Рязани

Администрация Рязани опубликовала рейтинг управляющих организаций по итогам работы за II квартал 2023 года. «Зеленый сад — Мой дом» лидирует в списке с отрывом в 30 процентов от второго места.

Рейтинг формирует Госжилинспекция, опираясь на 10 показателей эффективности работы. Данные предоставляют надзорные органы и администрация города. Отмечается, что в первую очередь учитывается обратная связь со стороны жителей.

«Уверенное первое место УЖК „Зеленый сад — Мой дом“ в очередной раз подтвердило высокое качество работы и миссию организации. Мы не ограничиваемся условиями договора, а стремимся делать больше для удобства и комфорта жителей», — подчеркивает директор Вадим Живогляд.

На обслуживании управляющей компании находится более 30 многоквартирных домов. За каждым домом закреплен свой штат сотрудников: инженер, электрик, сантехник, дворник, отделочник, уборщица. Также для жильцов работает служба клиентского сервиса, где можно решить незначительные вопросы, получить консультацию специалистов и заказать дополнительные услуги: всего в списке более 250 позиций — от клининга до помощи в юридических вопросах (например, заключение от имени собственника договора на техническое обслуживание газового оборудования и поставку газа).

В компании «Зеленый сад — Мой дом» есть свой автопарк спецтехники, который постоянно пополняется.

«Только у нас есть собственный дизельный генератор мощностью 300 кВт, который мы используем при аварийных отключениях электроэнергии. А во время снегопадов в зимнее время мы усиливаем уборку и организуем вывоз снега с территории дворов, что не является обязательным по нормативам, но важно для комфорта наших жителей, и мы это стараемся выполнять по максимуму», — отметил технический директор компании Андрей Казаков.