Госдума повысила штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте

Госдума повысила штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Об этом сообщило ТАСС.

Отмечается, что изменение вносится в ч. 5 ст. 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене).

Сейчас проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей.

Теперь, согласно принятому закону, штраф составит 500 рублей.

Кроме того, статья дополнена примечанием, согласно которому лицо привлекается к ответственности в случае, если в пределах одного километра от места перехода путей находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.