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Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины на Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины на Запорожской АЭС. Об этом пишет ТАСС.

Глава организации Рафаэль Гросси рассказал, что во время осмотра площадки группа экспертов МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром объекта. Эксперты уточнили, что мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции.

По словам Гросси, наличие таких мин противоречит принципам ядерной и физической безопасности. Однако эксперты агентства пришли к выводу, что их детонация не поставит под угрозу системы станции.