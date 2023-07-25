Артемов отчитался о работе кондиционеров в новых рязанских автобусах

Исполняющий обязанности мэра Рязани Виталий Артемов во вторник, 25 июля, на заседании правительства отчитался о работе кондиционеров в новых рязанских автобусах.

Рязанцы пожаловались Малкову на то, что в новых автобусах очень душно и не работают кондиционеры. Исполняющий обязанности мэра Рязани Виталий Артемов отметил, что все оборудование находится в исправном состоянии и дополнительно были проведены работы и инструктаж с водителями и кондукторами. Ситуацию постараются исправить в ближайшее время.

Павел Малков подчеркнул, что обновление общественного транспорта продолжается и попросил, чтобы он работал в полной мере