ВООПиК выступила против строительства 75-метрового бизнес-центра в Рязани

Строительство 75-метрового бизнес-центра в Рязани запрещено. Об этом сообщили в группе «ВООПиК Рязань».

Градозащитники сообщили, что строительство 75-метрвого бизнес-центра на перекрестке улиц Кудрявцева и Маяковского запрещено городскими регламентами исторического поселения.

«Максимально разрешенная высота застройки на перекрестке улиц Кудрявцева и Маяковского (зона ПЗ 2) составляет 24 метра от проектной отметки земли до карниза здания. Или 8 этажей», — написали в посте.

Градозащитники направили обращение в администрацию Рязани и в прокуратуру.

Напомним, ранее появилась новость и том, что девелопер «Мармакс» построит в Рязани высотный бизнес-центр за два миллиарда рублей.