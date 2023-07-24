В Шиловском районе ликвидировали 10 несанкционированных свалок

В Шиловском районе ликвидировали 10 несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В результате прокурорской проверки в границах девяти сельских и одного городского поселения Шиловского района обнаружили несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.

Главам десяти поселений были внесены представления, по результатам рассмотрения которых свалки ликвидировали.

Также прокурором района в отношении глав указанных поселений возбуждены дела об административном правонарушении.