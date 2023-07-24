В Ряжском районе полиция задержала 34-летнего нетрезвого мужчину за рулем авто

В Рязанской районе сотрудники полиции остановили нетрезвого мужчину за рулем ВАЗа. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент случился в селе Алешня. Правоохранители заметили автомобиль, движение которого было подозрительным. Сотрудники остановили авто и заметили у водителя признаки алкогольного опьянения (характерный запах и неуверенная походка). Медосвидетельствование показало наличие 1,406 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления авто и составили в отношении него протокол.