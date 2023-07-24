В Рязанской области пройдет семейный спортивно-музыкальный фестиваль «Сапрано»

Первый семейный спортивно-музыкальный фестиваль «Сапрано» состоится 13 августа на территории центра отдыха «Аквамарин» около села Дубровичи.

Гостей ждут заплывы на серфе и трейловые забеги на разные дистанции (обязательна регистрация). Спортивные участники посетят йога практики, бокс и функциональные тренировки, занятия акробатикой. Для любознательных подготовлена зона лектория, где можно будет узнать о «Современном снаряжении в путешествиях» (спикер — директор детского лагеря «Звездный» Алексей Шипицин) и о том, «Как пробежать свой первый марафон» (опытом делятся мастер спорта по легкой атлетике, член сборной России по марафону Александр Именин и мастер спорта, чемпионка Европы по горному бегу Мария Именина).

Также на территории фестиваля будут работать: маркет локальных брендов, локация с видео-играми и кинопоказом, большая детская зона с лагерем, фуд-корт, пляж с шезлонгами и прокат сапов.

Вход платный. Подробное расписание, регистрация на соревнования и продажа билетов на фестиваль по ссылке .

Возрастное ограничение 0+.