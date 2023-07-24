В Рязани засняли мужчину, опрокинувшего чужой мотоцикл

Рязанец пожаловался на прохожего мужчину, который 23 июля опрокинул его припаркованный мотоцикл. Об сообщается в Telegram-канале «Рязань».

Инцидент произошел в три часа ночи на улице Грибоедова, 22.

«Всегда удивляют такие люди. Вот они что о себе думают? Напились и море по колено? Им всё можно? Взял и опрокинул нормально стоящий мотоцикл. Позорник», — пишет рассерженный житель.

Также автор поста просит сообщить, если кто-то узнал мужчину на видео, «чтобы тот понес наказание за свои действия».