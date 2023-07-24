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В Рязани прошла VR-экскурсия на площади Ленина

В рамках проекта «Городской лекторий» в Рязани прошла VR-экскурсия на площади Ленина. Об этом 24 июля сообщается в группе «Цифровой регион».

Краевед и экскурсовод Николай Литвинов рассказал об истории зданий, обрамляющих нынешнюю площадь Ленина с двух сторон, о тех личностях и событиях, с которыми тесно связано это место, а также ответил на вопросы аудитории.

После этого все желающие смогли погрузиться в атмосферу ушедшего века при помощи очков виртуальной реальности. Эксклюзивная VR-экскурсия от создателей исторической кухмистерской «Хлебная площадь» позволила рязанцам увидеть как застраивалась главная городская торговая площадь. За семь сцен зрителей увидели эволюцию Городских рядов с 1795 года.

Отмечается, что партнером этой экскурсии выступила АНО «Цифровой регион».