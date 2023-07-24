В Рязани пройдет пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара

Во вторник, 25 июля, в 10:00 в Рязани пройдет показное пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Мероприятие пройдет в Рязанском радиозаводе на улице Лермонтова.

Учение проводится для повышения уровня готовности реагирующих подразделений МЧС России к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на производственных объектах с массовым пребыванием людей.