В Рязани пройдет футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето»

В Рязани в воскресенье, 30 июля, пройдет футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето». Об этом РЗН. Инфо сообщили организаторы.

Мероприятие начнется в 14.00 на стадионе Женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ».

Участвовать в фестивале могут девочки в возрасте от семи до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте . Участие — бесплатное.

Программа состоит из двух частей:

турнирной, по итогам которой награды получат все участники, независимо от результатов;

развлекательной, во время которой на игровой площадке можно пройти полосу препятствий, разрисовать форму футбольного клуба, попробовать свои силы во фристайле, сфотографироваться с любимым спортсменом и поучаствовать в викторине.

Отмечается, что фестиваль проходит в 32 городах страны и организован по инициативе РФС в партнерстве с футбольными клубами Российской Премьер-Лиги, Суперлиги и Футбольной Национальной Лиги.

Адрес: г. Рязань, улица Маяковского, дом 46, литера Б.

Возрастное ограничение — 6+