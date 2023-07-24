В Рязани построят Дом молодежи

Губернатор Павел Малков сообщил, что в течение двух лет в Рязани построят Дом молодежи. Сроки глава региона озвучил на встрече с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксенией Разуваевой.

Малков и Разуваева обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия правительства Рязанской области и Росмолодежи, направления развития молодежной политики в регионе. Особое внимание уделили исполнению перечня поручений президента, сформулированных по итогам Госсовета.

Также на встрече подняли вопросы реализации комплексной программы развития молодежной политики Рязанской области в рамках Всероссийского конкурса программ «Регион для молодых» и организации в области тематических мероприятий всероссийского масштаба.

«Спасибо за поддержку нашего проекта по созданию Дома молодежи. Это будет большой креативный центр. Первые шаги уже сделаны. Надеемся, что в ближайшие два года мы его реализуем полностью. И этот проект не единственный. У нас большое количество планов. Серьезно работаем в направлении развития молодежной политики. Делаем так, чтобы вовлечь в повестку как можно больше молодых людей», — сказал губернатор.

Ксения Разуваева отметила, что в Рязанской области за последний год произошел целый ряд позитивных изменений в части молодежной политики.

«Команда серьезно усилилась и занимает проактивную позицию в вопросах развития молодежной политики. Выделено отдельное ведомство — региональный комитет по делам молодежи. В регион привлекаются федеральные средства. Не могу не отметить личную вовлеченность в тему главы региона. Это для всех пример, и это является определяющим фактором. Молодежная политика в Рязанской области в приоритете, это видно. Мы готовы поддерживать работу региона в этом направлении, способствовать тому, чтобы ее темпы только наращивались», — сказала Ксения Разуваева.

Она также подчеркнула высокую активность региона в проведении всероссийских молодежных мероприятий, в оказании поддержки проектной деятельности молодых рязанцев.