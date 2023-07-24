В Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиком

В Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Скоморошинской. Сотрудник полиции заметил движение в зарослях кустарника. Вскоре оттуда вышел мужчина с включенным фонариком на телефоне. Злоумышленник увидел патрульных и попытался скрыться, но его задержали.

Отмечается, что в разговоре с полицейскими 45-летний мужчина нервничал, потому что у него было при себе наркотическое средство. Злоумышленник объяснил, что приехал в Рязань забрать закладку.

При досмотре у мужчины изъяли фольгированный сверток с синтетическим наркотиком массой 0,68 грамма, а также приспособление для употребления запрещенных веществ.

На злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере). Ему грозит до трех лет тюрьмы.