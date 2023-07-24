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В Рязани 25 июля отключат горячую воду на 12 улицах

В Рязани с 25 июля по 7 августа отключат горячую воду на некоторых улицах. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Воды не будет по следующим адресам:

  • улица Каширина, дом № 6 (больница № 8);
  • улица Первомайский проспект, дома № 19 (д/сад № 20), № 17;
  • улица Павлова, дома № 12, № 28 (д/сад № 32), № 46, № 52;
  • улица Введенская, дома № 86, № 86 корпус 1;
  • улица Горького, дома № 69, № 80;
  • улица Кольцова, дом № 1;
  • улица Ленина, дом № 52;
  • улица Пожалостина, дома № 14/16, № 19, № 36 корпус 2, № 40, № 40 строение 1, № 42, № 42а;
  • улица Почтовая, дом № 63а;
  • улица Семинарская, дома № 19, № 19 корпус 1, № 19 корпус 2, № 35, № 35 корпус 1;
  • улица Сенная, дома № 1, № 3, № 18;
  • улица Соборная, дома № 15а, № 20, № 20а, № 23.