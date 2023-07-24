В Рязани 24 июля отключат холодную воду на шести улицах

В Рязани 24 июля без холодной воды останутся жители шести улиц. Об этом сообщается на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 воды ресурса не будет по следующим адресам:

улица Братиславская, дома № ½, № 3, № 4, № 15/1, № 17/2, № 5/1, № 7/2, № 9, № 11, № 13;

улица Гоголя, дома с № 2 по № 32 и с № 1 по № 39;

улица Островского, дома с № 1 по № 19 и с № 2 по № 16;

улица Толстого, дома № 2/22, № 3, № 4/19, № 5 (МБОУ Школа № 37), № 6/20, № 8, № 8а, № 10, № 12, № 12а, № 14/19,

улица Чернышевского, дома № 3, № 4, № 6,№ 6а, № 7, № 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), № 8, № 8а, № 10;

улица Полетаева, строение № 14 (МБОУ Гимназия № 5);

Подвоз технической воды будет в 10:00 по адресу: улица Островского, дом № 15а.