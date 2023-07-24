В России обнаружили поддельную молочную продукцию рязанского производства

В России обнаружили поддельную молочную продукцию рязанского производства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

На упаковке продукта указан производитель: ООО «МИЛКА-М», который производится в Рязани на улице Ситниковской дом № 69. В ведомстве уточнили, что предприятие по указанному адресу производственную деятельность не осуществляет.

Жителей Рязанской области просят сообщать о фактах нахождения в обороте вышеуказанной продукции в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Островского, дом № 51А.