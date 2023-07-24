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В отношении жителя Кораблинского района возбудили уголовное дело за выращивание конопли

На жителя Кораблинского района возбудили уголовное дело за выращивание конопли и ее хранение. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба УМВД.

40-летний безработный из деревни Октябрь выращивал на приусадебном участке коноплю. На момент визита полицейских росло 116 кустов, которые были изъяты.

«Как пояснил мужчина, он посадил и ухаживал за коноплей, чтобы изготавливать из нее марихуану для личного потребления. В доме полицейские изъяли 153 грамма готового наркотика», — сообщила пресс-служба ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере) и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере).