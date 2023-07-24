В Москве неизвестные выстрелили в мужчину из автомобиля
В Москве неизвестные выстрелили в мужчину из автомобиля. об этом сообщает «РЕН ТВ».
Инцидент произошел около шести часов утра в воскресенье, 23 июля. Неизвестные люди на автомобиле Porsche без госномеров выстрелили в мужчину из травматического оружия. По данным издания, между мужчинами произошел конфликт.
Пострадавшего госпитализировали с травмой головного мозга в тяжелом состоянии.
На месте происшествия обнаружили две гильзы от травматического пистолета.
По факту ранения мужчины начали проверку.