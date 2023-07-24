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В Москве неизвестные выстрелили в мужчину из автомобиля

В Москве неизвестные выстрелили в мужчину из автомобиля. об этом сообщает «РЕН ТВ».

Инцидент произошел около шести часов утра в воскресенье, 23 июля. Неизвестные люди на автомобиле Porsche без госномеров выстрелили в мужчину из травматического оружия. По данным издания, между мужчинами произошел конфликт.

Пострадавшего госпитализировали с травмой головного мозга в тяжелом состоянии.

На месте происшествия обнаружили две гильзы от травматического пистолета.

По факту ранения мужчины начали проверку.