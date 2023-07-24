В Москве мужчину зарезали в квартире и скинули с 11 этажа

В Москве мужчину зарезали в квартире и скинули с 11 этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля, на улице Сталеварова. Тело 35-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли под окнами многоэтажки. Убитому нанесли не менее 11 ударов ножом.

В квартире, из которой предположительно выбросили мужчину, полицейские обнаружили пьяного 31-летнего мужчину.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК.