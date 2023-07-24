В Михайловском районе водитель легковушки погиб при съезде машины в кювет

В Михайловском районе в воскресенье, 23 июля, водитель легковушки погиб при съезде машины в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на 24-м километре автодороги «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин -Милославское». По предварительной информации, 50-летний рязанец на автомобиле «Датсун он-До» не справился с управлением и съехал в кювет.

Водитель автомобиля скончался от полученных травм .

Проводится проверка.