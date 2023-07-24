В Ленобласти таксист до смерти избил клиента
В Ленобласти таксист до смерти избил клиента. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».
Инцидент произошел вечером 23 июля. В полицию сообщили, что у дома после драки лежит мужчина без признаков жизни.
Оперативники прибыли на место и установили, что погибшим оказался 42-летний петербуржец.
Полицейские задержали 23-летнего подозреваемого. Он оказался работником такси.
Выяснилось, что между таксистом и клиентом произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе драки пассажир такси от удара упал и скончался.
Возбуждено уголовное дело.