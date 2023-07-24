В Ленобласти мигранты до смерти забили молодого человека

В Ленобласти мигранты до смерти забили молодого человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохи, Друзья пострадавшего рассказали: е новости».

По данным канала, мигранты приставали к девушкам, их знакомый решил заступиться за них и прогнал мужчин. Однако вскоре они вернулись с другими соотечественниками и тяжелым деревянным брусом. 24-летний молодой человек получил им по лицу и упал на асфальт.

Прохожие попытались оказать ему помощь и вызвали скорую.

В больнице пострадавший скончался.