В Крыму начали эвакуировать жителей из-за атаки БПЛА

Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил о 11 сбитых дронах. Информация об этом размещена 24 июля в его Telegram-канале.

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — сообщил глава региона. Движение на Крымском мосту временно перекрыто.

По данным губернатора, пострадавших нет.

Известно, что в связи с атакой началась эвакуация население в радиусе пяти километров от места взрыва.

Движение по железной дороге и автомобильной трассе в районе ЧП приостановлено.