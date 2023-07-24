В Красноярском крае нашли тело 16-летней девушки с перерезанным горлом
В Красноярском крае нашли тело 16-летней девушки с перерезанным горлом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Девушка пропала два дня назад, когда вышла прогуляться с подругой.
Подростки должны были встретиться с подругой в Дивногорске 22 июля, но по пути девушка предупредила, что у нее садится телефон, а затем и вовсе пропала.
Через сутки тело девушки с перерезанным горлом и практически без одежды обнаружили в овраге возле железнодорожных путей.
Возбуждено уголовное дело.