В Красноярском крае нашли тело 16-летней девушки с перерезанным горлом

В Красноярском крае нашли тело 16-летней девушки с перерезанным горлом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Девушка пропала два дня назад, когда вышла прогуляться с подругой.

Подростки должны были встретиться с подругой в Дивногорске 22 июля, но по пути девушка предупредила, что у нее садится телефон, а затем и вовсе пропала.

Через сутки тело девушки с перерезанным горлом и практически без одежды обнаружили в овраге возле железнодорожных путей.

Возбуждено уголовное дело.