В Иркутской области госпитализировали мальчика из-за удара молнии

В Иркутской области полиция и прокуратура проводят проверку по факту травмирования ребенка, в которого могла ударить молния. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Инцидент произошел 23 июля в Нижнеудинском районе около 20:30 по местному времени (15:30 по мск). Мальчик мылся в бане со старшим братом. Вскоре старший брат вышел из помещения, после чего раздался сильный хлопок, а у мальчика появились ожоги. Ребенка госпитализировали.