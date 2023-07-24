В Госдуме поддержали предложение по учету всех льгот при начислении земельного налога

В Госдуме поддержали предложение по учету всех льгот при начислении земельного налога. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на депутата по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Он отметил, что поддерживает все предложения, которые каким-либо образом позитивно влияют на благосостояние людей.

«Если данная мера, а в этом и заключается смысл, будет давать возможность дополнительно пользоваться льготами отдельным категориям граждан, которые имеют право на эти льготы, то это социально ориентированное решение. Считаю, что данный вопрос следует внимательно изучить и поддержать», — приводит РИА Новости слова депутата.

Отмечается, что ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил учитывать каждый льготный статус собственника земельного участка при начислении налога.