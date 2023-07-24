В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четыре мирных жителя

В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин сообщил, с начала дня 24 июля украинские войска совершили 37 обстрелов территории ДНР, выпустив 148 боеприпасов из реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.

«Сегодня от снарядов, выпущенных по территории Республики киевским режимом, получили ранения четыре человека в Куйбышевском и Петровском районах Донецка», — написал Пушилин.

Он также добавил, что за день повреждены девять жилых домов в Киевском и Куйбышевском районах столицы, Никитовском районе Горловки и семь объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больница и детский сад в Макеевке.