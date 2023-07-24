В Барнауле мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку

В Барнауле мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Инцидент произошел 19 июля. Неизвестный изнасиловал 11-летнюю девочку около ее дома. После изнасилвоания девочка успела убежать в подъезд и мигрант скрылся.

Полицейские задержали 29-летнего мужчину, когда тот пытался скрыться из страны и подделать паспорт. Для этого он попытался дать сотруднику Миграционной службы взятку.

В настоящее время мужчина находится под стражей. На него возбудили два уголовных дела.