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У 20-летнего рязанца угнали «Мерседес» из гаражного кооператива

В полицию обратился 20-летний студент с заявлением о краже. Молодой человек пояснил, что последние несколько месяцев занимался ремонтом автомобиля Mercedes, который был припаркован в гаражном кооперативе. Машина частично на ходу. Вечером рязанец собирался продолжить чинить машину, однако на оставленном месте ее не оказалось.

Тщательно осмотрев место происшествия, полицейские обнаружили след протектора шин. Они установили, что следы были оставлены эвакуатором. Оперативники предположили, что машину могли разобрать на запчасти или сдать в пункт приема металлолома. Полицейские нашли машину в одном из пунктов приема города и изъяли ее.

Оперативники установили личность мужчины, укравшего автомобиль. Им оказался 49-летний охранник-контролер. Полицейские нашли и задержали мужчину.

По предварительной информации, мужчина неоднократно проходил мимо автомобиля и заметил, что машина обездвижена уже долгое время. Вечером он вызвал эвакуатор и транспортировал автомобиль в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело.