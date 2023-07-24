Спортсмены РГАТУ приняли участие в финале IX летней Универсиады вузов Минсельхоза России

В июле команда спортсменов Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в финальных соревнованиях IX летней Универсиады вузов Минсельхоза России, проходивших на базе Башкирского государственного аграрного университета.

В этом году Универсиада собрала около 600 спортсменов из 28 аграрных вузов страны. В программу Универсиады вошли десять видов спорта: дартс, пауэрлифтинг, летний полиатлон, греко-римская борьба, вольная борьба, мужской и женский баскетбол, мужской и женский волейбол, легкая атлетика. Наши спортсмены соревновались в беге на различные дистанции и прыжках в длину.

Студент технологического факультета Вадим Шичков занял третье место в беге на дистанции 5000 метров.