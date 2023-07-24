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Рязанцы пожаловались на работу железнодорожных вокзалов

Рязанцы пожаловались на работу железнодорожных вокзалов. Об сообщили читатели РЗН.инфо.

«Сегодня с утра никто не может купить билет на поезда Рязань-Экспресс. Кассир вокзала Рязань-1 отправляет за билетами на вокзал Рязань-2. Сегодня с 11 до 12.30 там работала 1 касса для продажи билетов на пригородные поезда. Выстроилась длинная очередь. Почему начальник вокзала не предпринял ничего, ведь можно было изменить привычное расписание технических перерывов, пригласить кассира с Рязань-1, все равно там девушка ничего не делала, пригласить кассира из трех касс дальнего следования», — написала читательница.

Женщина рассказала. что люди стояли в очереди полтора часа, но билет купить так и не смогли.

«Полтора часа мама стояла в очереди, чтобы купить билет на завтра на экспресс, на сегодняшний вечер их не продают. Сообщили, что система не работает, завтра может быть ее починят», — отметила рязанка.

Женщина также добавила, что на вокзале нет ни одного терминала для продажи билетов на пригородные поезда. А мобильное приложение РЖД постоянно лагало.

«Какой же бардак на обоих вокзалах. Почему нигде не сообщают о ситуации, ведь пассажирский поток летом очень активный», — написала читательница.