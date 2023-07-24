Путин подписал закон о запрете смены пола в России

Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что данный запрет не касается вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Закон также устанавливает, что смена пола одним из супругов является основанием для прекращения заключенного им ранее брака.

Помимо этого, лица, сменившие пол, согласно документу, не смогут быть усыновителями и опекунами детей.