Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.
Цифровой рубль будет выпускаться наряду с уже существующими формами денег.
Совершить операцию с новым денежным форматом будет возможно с помощью платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой, по закону, становится Банк РФ.
Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.