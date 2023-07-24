Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.

Цифровой рубль будет выпускаться наряду с уже существующими формами денег.

Совершить операцию с новым денежным форматом будет возможно с помощью платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой, по закону, становится Банк РФ.

Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.